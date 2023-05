Alluvione in Emilia Romagna, identificata la 19 vittima: è un uomo di 68 anni

Il corpo recuperato verso le 19 di ieri a Belricetto di Lugo dai sommozzatori, nel Ravennate, è quello di Fiorenzo Sangiorgi, 68 anni, residente nella vicina Fusignano e trascinato via dalle acque dopo essere presumibilmente sceso dal suo furgone inondato.

Tra le altre sei vittime dell’alluvione censite dalla Prefettura c'è la 92enne Neride Pollini, trovata annegata nella sua abitazione di Sant'Agata sul Santerno. Nel piccolo comune romagnolo, è morto pure Giovanni Sella, 89 anni, con problemi di deambulazione e annegato nel suo letto. Nella lista figurano inoltre il 79enne Giordano Feletti di Faenza trovato senza vita in giardino ricoperto di fango; il 75enne Giamberto Pavani residente a Castel Bolognese ma originario di Ferrara e morto intrappolato in casa; infine i coniugi di Chiesuola di Russi, Dorotea Dalle Fabbriche e Delio Foschini di 71 e 73 anni, presumibilmente deceduti folgorati mentre cercavano di spostare un congelatore dal piano terra della loro abitazione invasa dalle acque.

