Milano, muore schiacciato da un macchinario il primo giorno di lavoro

Un 25enne è morto oggi pomeriggio all’ospedale Niguarda per le ferite riportate stamani in un infortunio avvenuto alla Crocolux, un’azienda che si occupa della produzione di accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio (Milano). L’operaio era al suo primo giorno di lavoro ed è rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario. Sull'infortunio la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. Oltre al sequestro del macchinario, le indagini dovranno appurare se il giovane aveva un regolare contratto.

Secondo una prima ricostruzione, l'operaio durante lo spostamento di un macchinario, avvenuto alle 8.30 circa con il supporto del personale di una ditta esterna, è rimasto schiacciato e ha riportato un trauma cranico e toracico e ferite a una gamba e a un braccio. In elicottero è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano dove nel pomeriggio è morto.

Il 25enne, Abdul Ruman, era originario del Bangladesh ed era residente a Milano. Si tratta del secondo infortunio mortale avvenuto oggi in Lombardia. Nel primo caso la vittima - di 33 anni - stava lavorando a Bagolino, nel Bresciano, per un’azienda che fornisce servizi di potatura, quando è stato schiacciato dal tronco di un albero ed è morto sul colpo

