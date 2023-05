«Grazie alla Polizia di Stato e alla divisione anticrimine della Questura di Roma per la confisca di beni per oltre 3 milioni di euro a due affiliati di 'Ndrangheta. Ennesima conferma della nostra straordinaria prima linea in una lotta alle mafie che non può arrestarsi mai». Lo scrive su Twitter il presidente della commissione bicamerale Antimafia, Chiara Colosimo.

