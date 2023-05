Dramma a Lignano, muore un diciannovenne investito da un'auto

Un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un’auto nella notte, in viale Europa, all’altezza dello stadio, a Lignano Sabbiadoro. L’incidente è accaduto intorno alle 23.30. Il giovane, per cause non ancora chiarite, sarebbe stato travolto da una vettura mentre stava attraversando la strada con alcuni compagni. Dopo la chiamata di aiuto al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza da Lignano Sabbiadoro. Il personale sanitario ha avviato le manovre salvavita, poi ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso di Lignano ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana che stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio.

