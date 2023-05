Erano a bordo di un’auto sbandata e uscita fuori strada mentre percorreva il raccordo autostradale Perugia-Bettolle i tre giovani morti in località Torricella di Magione. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Perugia. Dopo essere finita fuori strada, la vettura si è ribaltata in un campo. Dei quattro occupanti, tre sono morti ed uno è in gravi condizioni, sempre secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco.

