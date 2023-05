L'influencer calabrese Rocco Giacobbe in ospedale per aver mangiato biscotti alla marijuana VIDEO

L'influencer e imprenditore calabrese Rocco Giacobbe, residente in Thailandia e seguito da oltre 65mila persone sulla sua pagina Facebook "Viaggiando in Asia", è stato ricoverato dopo aver mangiato biscotti alla marijuana. Giacobbe ha deciso di condividere il suo trauma con i suoi follower, descrivendolo come "l'esperienza più brutta della mia vita".

L'incidente si è verificato dopo che l'imprenditore aveva assunto una parte di un biscotto alla marijuana, prodotto legalizzato in alcuni Paesi, nell'intento di agevolare un sonno più riposante. A un'ora circa da tale ingestione, ha tuttavia iniziato a soffrire di sintomi allarmanti, tra cui una forte tachicardia, formicolii a mani e piedi, perdita di coscienza e un'insolita sensazione di calore alla testa, oltre all'incapacità di controllare i propri arti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Giacobbe (@viaggiando_in_asia)

Grazie all'intervento tempestivo della sua compagna, Tui, e del suo vicino di casa, Giacobbe è stato prontamente trasportato al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie. Ora in ripresa, ha espresso la volontà di avvertire i suoi follower dei potenziali pericoli legati al consumo di prodotti a base di marijuana, sottolineando come un gesto apparentemente insignificante possa avere ripercussioni drammatiche sulla vita di un individuo e dei suoi cari.

"Ieri notte - scrive Giaconbbe sui social - ero convinto di essere arrivato al capolinea. Davvero. Il cuore era impazzito, tremavo, respiravo a malapena, la testa bruciava ed infine ho perso i sensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Giacobbe (@viaggiando_in_asia)

Condivido con voi l’esperienza più brutta della mia vita per mettervi in guardia su questi biscotti alla “Maria” che hanno legalizzato in alcuni paesi.

In molti mi avevano detto che erano buoni e che mangiandone un pezzetto prima di andare a dormire avrebbero favorito un sonno più profondo. Così ho fatto, ne ho mangiato meno di metà, visto che non ho mai mangiato queste cose ho preferito andarci piano. Dopo circa un’ora è iniziata una tachicardia fortissima, formicolio ai piedi e mani, incoscienza e una sensazione di calore dentro il cervello che mi stava facendo impazzire. I miei arti non rispondevano più ai comandi. A quel punto Tui esce in strada e va a chiamare il mio vicino di casa che prontamente mi porta al pronto soccorso dove sono arrivato ansimando. Adesso sto meglio ma ragazzi fate massima ATTENZIONE Non siate superficiali perché basta veramente poco per cambiare drammaticamente la propria vita e quella dei propri cari".

© Riproduzione riservata