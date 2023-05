Piazza della Loggia, 49 anni dopo: nel 1974 la strage in cui morirono 8 persone

Con gli otto rintocchi delle campane, tanti quanti le vittime, si sono aperte in Piazza Loggia a Brescia le celebrazioni del 49esimo anniversario della Strage del 28 maggio 1974 in cui morirono 8 persone e ne rimasero ferite 102. Alle 10.12 di quella mattina una bomba esplose mentre era in corso una manifestazione antifascista indetta dai sindacati.

Il 49esimo anniversario arriva a pochi giorni dalla decisione dell’Avvocatura di Stato di ricorrere in Cassazione contro la decisione del giudice di Brescia Federica Brugnara di escludere la Presidenza del Consiglio dei ministri dalle parti civili nell’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, ritenuto uno dei presunti esecutori materiali della strage di Piazza Loggia. L'udienza è stata aggiornata al 15 giugno ma il caso rischia di paralizzare il procedimento.

«Visto che il governo ci tiene molto ad esserci mi auguro che la Cassazione fissi l’udienza entro il 15 giugno. Il mio è un appello. Dopo 50 anni non c'è molto altro tempo da perdere» ha detto Manlio Milani presidente della Casa della Memoria di Brescia. «Bisogna fare presto, ma anche bene a garanzia di tutti», ha detto il presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli presente in piazza con i vertici della giustizia bresciana.

Un lungo applauso ha salutato Franco Castrezzati, il sindacalista che al momento dello scoppio della bomba stava parlando sul palco di Piazza Loggia e che anche quest’anno, in carrozzina e segnato dall’età, ha voluto essere presente.

