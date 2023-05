Di Matteo: di gravità inaudita le manganellate nel giorno di Falcone a Palermo

Lo scorso 23 maggio, a Palermo, davanti all’Albero Falcone, «si è celebrato il ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e dei valorosi uomini della scorta. Abbiamo saputo, letto, di una manifestazione che è stata bloccata con scontri. Io vi dico che quello che è accaduto a Palermo l’altro giorno è di una gravità inaudita: con i divieti, gli sbarramenti e le manganellate sono stati mortificati la passione civile, il sogno di verità e giustizia dei tanti giovani, dei tanti studenti, dei tanti semplici cittadini che volevano soltanto onorare le memoria di Giovanni Falcone».

Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, videocollegato con il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, per iniziativa dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia, in collaborazione con il Comune, nel corso di incontro con le scuole per celebrare la Giornata della legalità.

