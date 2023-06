Alessandro Impagnatiello cercava sul web "come uccidere e disfarsi di un cadavere"

«Ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna Giulia Tramontano». A dirlo è il pm Alessia Menegazzo riferendosi alle indagini hanno portato al fermo di Alessandro Impagnatiello, che nella notte ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la sua compagna incinta di 7 mesi. «Si tratta di un omicidio premeditato - ha aggiunto nel corso della conferenza stampa in procura - Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla».

