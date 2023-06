Emergenza in Emilia Romagna, Mattarella firma il “decreto Maltempo”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge Maltempo, che contiene le prime misure per fronteggiare l’emergenza nelle aree dell’Emilia Romagna delle Marche e della Toscana colpite dall’alluvione. Il provvedimento - secondo quanto si apprende - è stato assegnato alla Camera in prima lettura.

Il conflitto in Ucraina

«Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani, impongono scelte coraggiose, in grado di consolidare e assicurare l’ampliamento del progetto comunitario, per renderlo idoneo ad affrontare le sfide del tempo presente. L’Italia continuerà a lavorare affinché l’Unione ha sottolineato sempre il presidente Mattarella parlando dal Quirinale agli ambasciatori accreditati in Italia.

