Dopo aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello avrebbe tentato di incontrare, nella serata di sabato scorso, l’altra donna con cui aveva una relazione, dicendole che la compagna se ne era "andata" e che lui era un "uomo libero", screditando anche la 29enne dicendo che «quel figlio che aspetta non è mio», cosa non vera. L’amante, però, per paura ha deciso di non incontrarlo. È quanto emerge dalle indagini.

