«E' stato appena ritrovato, sta bene». Lo scrive sul suo profilo Facebook la madre di Mattia Esposito, il ragazzo di 17 anni di cui si erano perse le tracce dal 30 maggio scorso. Il giovane era uscito di casa per andare a scuola per raggiungere la scuola, il liceo Giorgi Woolf, nella zona della Casilina a Roma, ma lì non è mai arrivato.

