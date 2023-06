Tragedia a Monopoli: uomo sale in macchina e travolge la figlia uccidendola

Sono in corso indagini per accertare le cause della morte di una 54enne trovata senza vita, alle 19.30 circa, sul viale di una villa privata in contrada Tavarello a Monopoli, nel Barese. Ad intervenire sul posto i militari della locale compagnia, dopo una segnalazione arrivata al 112. Sul luogo del rinvenimento, per i rilievi, è presente anche personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari e i vigili del fuoco.

Da quanto si apprende, potrebbe trattarsi dell'ennesima tragedia familiare. La donna, infatti, sarebbe stata travolta (al termine di una lite furibonda) dalla macchina alla cui guida c'era il padre. Ma i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire

© Riproduzione riservata