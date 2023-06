Versa benzina davanti alla porta dell'ex e la minaccia mentre lei è dai Cc: "Non ci saranno sempre loro a proteggerti"

Ha rovesciato del liquido infiammabile davanti alla porta di casa dell’ex compagna in via Botticelli a Milano e i carabinieri della Stazione di Porta Monforte l’hanno arrestato anche perché, mentre la donna era con loro, l’ex compagno, un 45 enne, continuava a mandare messaggi e telefonate con minacce: «Non saranno sempre loro a proteggerti».

Sono stati i condomini della vittima, la notte scorsa, a chiamare il 112, allarmati dal forte odore di benzina provenienti dal pianerottolo. Liquido infiammabile effettivamente rovesciato davanti alla porta di casa della donna.

I militari hanno raccolto il racconto della 47enne, originaria dell’Ecuador, che in caserma ha denunciato l’ex compagno, con il quale aveva convissuto per circa due anni. Da due mesi aveva interrotto la relazione , per i suoi atteggiamenti possessivi e l’uomo l’aveva pedinata e tempestata di messaggi e chiamate. In un caso si era presentato sotto casa sua minacciandola di morte. La donna, che era ormai costretta ad impostare il telefono sulla modalità, ha riacceso il cellulare solo all’arrivo dei carabinieri e ha scoperto che l’ex compagno, nel corso della notte, le aveva mandato messaggi minacciosi, scrivendo che "qualcuno" avrebbe potuto bruciarle la porta di casa se non fosse scesa immediatamente per incontrarlo. Mentre i carabinieri la riaccompagnavano a casa, ha ricevuto altre minacce telefoniche: «non ci saranno sempre loro a proteggerti», «ti troverò da sola», «la prossima volta sarà molto peggio». I militari dell’Arma lo hanno rintracciato l’uomo, italiano, proprio sotto l’abitazione della ex compagna e lo hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. E’ ora nel carcere di San Vittore a Milano.

