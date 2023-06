Mara Venier alla mamma di Impagnatiello: "Sì, suo figlio è un mostro". Poi le scuse

«Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice "perdonatemi, perché mio figlio è un mostro". Sì, signora. Suo figlio è un mostro».

Lo ha detto Mara Venier, nella prima parte di Domenica In, in merito all’omicidio di Giulia Tramontano, ricordando l’intervista a La Vita in diretta della madre del fidanzato Alessandro Impagnatiello. Le parole hanno provocato molte critiche su Twitter, perché diversi utenti le hanno giudicate inopportune, in quanto provocano altro inutile dolore alla madre dell’omicida. Nel prosieguo del programma su Rai1 la conduttrice ha quindi precisato il senso delle sue parole: «Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l'intervista della mamma a La vita in diretta ed è stato straziante vedere questa povera mamma soffrire in questo modo». «Se ho sbagliato le chiedo scusa, ma io sono vicina anche alla sua famiglia - ha proseguito -. Sta affrontando un dolore enorme: mi ha straziato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano».

