Avellino, dramma sulla Strada statale 7: incidente autonomo costa la vita a un automobilista

Incidente mortale sulla strada statale 7 "Via Appia", che è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Foggia all’altezza di Manocalzati, in provincia di Avellino. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che per cause in corso di accertamento un’autovettura ha sbandato autonomamente e una persona ha perso la vita. La circolazione in direzione Foggia è temporaneamente indirizzata sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale appena possibile.