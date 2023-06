Il Papa torna a recitare l'Angelus, un pensiero alle vittime dell’Egeo: "Il mare era calmo"

Papa Francesco torna a recitare l’Angelus con i fedeli dopo lo stop di una settimana legato alle sue condizioni di salute. Ai 15mila presenti in Piazza San Pietro rivolge innanzitutto il suo ringraziamento perché sono stati tanti i messaggi di auguri giunti nei giorni scorsi in ospedale. «Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti, nei giorni del mio ricovero al Policlinico Gemelli, mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia, e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore!», dice Papa Francesco accolto da applausi scanditi da «Viva il Papa!», «Lunga vita al Papa!».

La voce è ancora debole ma Francesco è in piedi, sta bene, e non si limita a leggere il testo preparato. Come quando, pregando per le vittime dell’Egeo, alza gli occhi dal foglio per denunciare: «Sembra che il mare fosse calmo». Ha ribadito di provare «grande tristezza e tanto dolore «. «Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro», ha usato proprio il verbo implorare, «che sempre si faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie». Poi ha chiesto di non stancarsi di pregare per «la popolazione della martoriata Ucraina che soffre tanto». Un pensiero anche per il sanguinoso attacco contro degli studenti in Uganda: «Prego per i giovani studenti vittime del brutale attacco avvenuto contro una scuola dell’ovest dell’Uganda. Questa lotta, questa guerra dappertutto: preghiamo per la pace», è stato l’appello di Papa Francesco.

Nel commento al Vangelo, che normalmente precede la preghiera mariana, il Pontefice ha richiamato il senso della fragilità, della debolezza, che agli occhi di Dio non è un problema. «Dio non è distante, ma è Padre, ti conosce e ti ama; vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentati, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino. Lui, il Signore, è lì con te. Anzi, spesso nei momenti in cui sei più debole puoi sentire più forte la sua presenza».

La prossima settimana Francesco tornerà alla vita lavorativa normale, fatta eccezione per l’udienza generale del mercoledì. l'unico impegno che ha deciso di sospendere per non compromettere la convalescenza dopo la delicata operazione all’addome che ha subito dieci giorni fa.