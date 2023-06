Estorsioni con metodo mafioso, blitz a Bari. Arresti anche in Calabria e Sicilia

I Carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di numerosi indagati, accusati di appartenere a un sodalizio criminale operante nei quartieri San Pio (Enziteto), Santo Spirito e Palese di Bari, dedito alle estorsioni con modalità mafiose.

Gli arresti sono in corso contestualmente in diverse località di Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura del capoluogo pugliese.

Maggiori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma nella procura di Bari alle 10.30, con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Bari, del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia e del comandante provinciale dei Carabinieri di Bari.