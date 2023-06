Il vigile del fuoco ucciso a botte, l'ultimo bacio del padre di Giuseppe Tucci in ospedale: "Hai incontrato un diavolo"

Un bacio per dire addio. Un bacio per liberarsi di un dolore che strazia l'anima. Per provare ad accettare ciò che è naturalmente inaccettabile: la morte di un figlio. Il dolore di un padre e di una madre che hanno perso un figlio di 34 anni, colpito a morte da un buttafuori all’esterno del ristorante discoteca Frontemare di Rimini. Claudio Tucci e la moglie sono al capezzale di Giuseppe, il vigile del fuoco di origine foggiana, dal 2019 in servizio nella città della Riviera, vittima della colluttazione avvenuta una settimana fa, a Miramare.

Papà Claudio, anche lui pompiere, bacia la fronte di quel figlio che aveva scelto di seguire le orme paterne, indossando la divisa e l’elmetto del personale del 115. Una foto postata su Facebook, scattata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi, dove Tucci era stato ricoverato nella notte di domenica dopo l’aggressione e dove è spirato dopo un giorno e mezzo di agonia a causa dell’emorragia cerebrale. Un messaggio devastante quello di papà Claudio, che accompagna la foto in cui, insieme alla moglie dà l'ultimo saluto al figlio: "Ciao Peppe stamattina alle 7.18 è una settimana che è squillato il cellulare di papà, con tanta professionalità e delicatezza una dottoressa ci invitava a recarci a Rimini il resto oramai è cronaca... Niente e nessuno ci potrà mai consolare, ma l'unica spiegazione che ci vogliamo dare per realizzare la tragedia è che tu hai incontrato un diavolo nella notte di sabato e tanti angeli ti aspettavano per essere salvati e continueranno il percorso terreno grazie a te! Un abbraccio forte mamma e papà". La famiglia di Tucci ha autorizzato l'espianto degli organi del 34enne, che così può contribuire a salvare altre vite. Nel pomeriggio a Foggia si celebrano i funerali.