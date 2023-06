La scomparsa di Kata, il padre va in procura. La famiglia chiede di fare un sopralluogo nell'ex hotel

I carabinieri sono tornati stamani all’hotel Astor e sono in corso nuove perlustrazioni nella struttura dove sabato 10 giugno è scomparsa la piccola Kata. Mentre proseguono le operazioni, due donne e due bambini peruviani sono entrati nel cortile perchè, da quanto appreso, volevano recuperare alcuni effetti personali ma i non sono stati fatti andare oltre a causa dell’ispezione in corso.

Anche ieri alcuni ex occupanti dello stabile, sgomberato sabato scorso, si sono presentati per poter recuperare effetti personali venendo però invitai a tornare nei prossimi giorni.

Solo a una donna sono stati consegnati beni destinati a un bambino

Intanto, il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, si è presentato stamani spontaneamente in procura per parlare con il pm Christine Von Borries. L’incontro è durato circa un’ora. Romero Chicclo è stato accompagnato dai suoi legali, Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, che hanno atteso fuori.

I legali della famiglia di Kata hanno presentato formale istanza per effettuare, nei loro diritti, un proprio sopralluogo dentro l’ex hotel Astor quando saranno esauriti gli accertamenti di polizia giudiziaria dei carabinieri. In caso di autorizzazione, fanno sapere gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, sarà organizzato un sopralluogo coi genitori della bambina insieme a Luciano Garofano, il generale dei carabinieri in congedo, già comandante del Ris di Parma, che è consulente della famiglia nella vicenda di Kata.