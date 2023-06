Strappa il martello dalle mani del figlio che stava per aggredire la ex e lo colpisce in testa

Ha strappato di mano il martello al figlio e lo ha colpito in testa. Il gesto del padre di 60 anni è arrivato al culmine dell’ennesima discussione per i comportamenti molesti del 37enne nei confronti dell’ex fidanzata. Sono stati dei loro vicini di casa a Seregno (Monza Brianza) a far intervenire i Carabinieri che hanno interrotto la lite e riportato la situazione alla calma.

Quella sera, attorno alle 20, prima di colpire il figlio il padre gli avrebbe infatti strappato il martello dalle mani per il timore che potesse usarlo per prendersela con la sua ex. In preda alla rabbia, il giovane avrebbe perso le staffe e minacciato di andare a «spaccare tutto». A quel punto, esasperato da una situazione che oramai da anni logora tutta la famiglia, l'uomo l'avrebbe disarmato e colpito, fortunatamente provocandogli solo una lieve ferita. L’episodio è stato segnalato alla Procura per le valutazioni sui provvedimenti da adottare. I militari dell’Arma hanno anche ritirato al 60enne alcune armi legalmente detenute ma per le quali, stante la situazione, dovranno essere rivalutati i profili di idoneità.