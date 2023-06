Covid, Renzi sull'arresto di Minenna: subito commissione inchiesta o qualcuno ha paura?

«Sono stato il primo a chiedere una commissione parlamentare di inchiesta seria sul Covid: qualcuno ha fatto la cresta durante la pandemia? E chi glielo ha permesso? Sono domande che meritano risposta. Oggi sono il primo a chiedere rispetto per gli arrestati, per gli indagati, per la magistratura. Noi non conosciamo le carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto tra gli altri del super manager grillino Marcello Minenna. E non diventeremo mai giustizialisti. C'è solo una richiesta che avanziamo con ancora più forte in queste ore: perchè non facciamo partire subito la commissione di inchiesta parlamentare sul Covid? C'è forse qualcuno che ha paura della verità? Perchè?». Così su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi.