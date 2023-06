Donna salvata dalle forze speciali, il video dello spettacolare intervento a Singapore

Sabato scorso, una donna che si trovava in posizione precaria sul bordo di un appartamento dell'HDB è stata salvata dagli ufficiali della Singapore Civil Defence Force (SCDF), con grande sollievo dei residenti che hanno applaudito e applaudito i loro sforzi. L'operazione di salvataggio è avvenuta al Block 210A Bukit Batok Street 21, ha riferito Stomp il 19 giugno. Le riprese mozzafiato dell'incidente caricate dai testimoni hanno mostrato la donna che si precipitava in un angolo della sporgenza dopo che erano state dispiegate le reti di sicurezza. Per fortuna, è stata fermata in tempo mentre i soccorritori dell'SCDF si sono calati in corda doppia per bloccarla, portando in salvo la donna. Nel video si sentono anche gli applausi degli spettatori.