L'assurda morte di Alfina D'Amato, travolta a Milano da una betoniera mentre era in bici

Ormai lunga lista di lutti quella che, a Milano, elenca gli investimenti di ciclisti e pedoni sulle strade della metropoli e in provincia, con l’ultimo caso proprio di oggi, con una donna di 60 anni, Alfina D’Amato, investita e uccisa da una betoniera nel capoluogo lombardo, nuovamente al centro di polemiche sulla sicurezza stradale. Si tratterebbe infatti della nona vittima (quattro quelle travolte in bici) del 2023, una scia di sangue che ha rinfocolato le polemiche già suscitate l’8 maggio scorso quando un 55enne in bici, di origine cinese, era stato investito e trascinato per centinaia di metri da un mezzo pesante. Allora le associazioni avevano chiesto a gran voce di limitare il traffico di tali mezzi in città, e si era parlato anche di permettere la circolazione diurna dei camion più grossi solo se dotati di sensori per i cosiddetti 'angoli ciechi'.

Il dramma di oggi

Il caso di oggi si è verificato alle 9.20 in piazza Durante, quando il mezzo pesante ha svoltato verso destra travolgendo la donna che in bici si trovava nei pressi della fiancata del veicolo. Soccorsa e rianimata dal 118 dopo un arresto cardiaco, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico in condizioni gravissime e poco dopo è deceduta. La Procura di Milano, secondo quanto si appreso, aprirà a breve un’inchiesta per omicidio stradale e il conducente del mezzo, risultato negativo ai primi test su alcol e droga, sarà iscritto nel registro degli indagati. A Milano, peraltro, è ancora aperta un’altra inchiesta per un fatto simile a carico del guidatore di un’altra betoniera, che il 20 aprile scorso investì e uccise una donna di 39 anni mentre era in sella alla sua bici all’angolo tra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria, nel pieno centro di Milano. Anche in quel caso la vittima sarebbe stata investita per il cosiddetto 'angolo ciecò, ossia lo spazio esterno al mezzo dove il conducente vede con difficoltà sia dal finestrino sia dagli specchietti retrovisori esterni.

Nella sola giornata di oggi, a Milano, gli interventi del 118 - Areu segnalano un investimento di una madre con un bambino di 6 anni alle 15.30 (non gravi) e di una donna alle 13.20; e in provincia di un investimento di pedone a Opera alle 18, a Sesto San Giovanni (Milano) alle 13.10, un investimento di ciclista alle 12.50 a Corbetta (Milano), un altro alle 8.10 a Cassano D’Adda (Milano), senza contare le cadute da bici e gli incidenti in monopattino elettrico.

«Dopo l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale il 4 maggio sulle prescrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti - sottolinea in una nota Legambiente Lombardia - nulla è però stato fatto in concreto, e le collisioni continuano in uno stillicidio di lutti: Li Tianjiao, Cristina Scozia, Veronica Francesca D’Incà, Silvia Salvarani e oggi quella che si spera possa essere l’ultima».

Nei prossimi mesi Regione Lombardia lancerà il progetto Bici Sicure, ha fatto sapere l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle condotte di guida e sui rischi che si corrono.