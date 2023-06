Morte Liliana Resinovich, la svolta a Trieste: sequestrati i cellulari del marito e dell'amico

I 25 punti da sviluppare nell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, e che significa praticamente ricominciare da zero le indagini, indicati dal Gip di Trieste Luigi Dainotti, vengono esperiti di volta in volta dagli investigatori della Questura di Trieste.

Dunque, come riporta Il Piccolo, a un anno e mezzo di distanza dalla scomparsa di Liliana Resinovich, la Squadra mobile di Trieste ha sequestrato i telefoni cellulari di Sebastiano Visintin, marito di Lilly, e di Claudio Sterpin, l'uomo con il quale la donna sarebbe dovuta andare a vivere, come appunto disposto dal gip nell’ordinanza di approfondimento delle indagini. Gli uomini della Mobile insieme con i tecnici analizzeranno tutto il possibile dai due dispositivi, nella speranza di trovare indizi utili all’inchiesta. D’altronde, la svolta imposta da Dainotti parte da un assunto che in precedenza non sarebbe stato considerato nella sua completezza: l'iscrizione a carico di ignoti del reato di omicidio volontario.

La Procura starebbe procedendo a ritmo sostenuto: il procuratore capo, Antonio De Nicolo, avrebbe anche già

individuato il professionista cui affidare la nuova perizia medico-legale. E sarà proprio il medico a decidere se riesumare o no il corpo di Liliana. Eventualmente per individuare e analizzare meglio le presunte tracce di contusioni. Quelle che hanno fatto dire all’avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovich, il fratello della vittima, che il viso di quest’ultima «era quello di un pugile a fine incontro, tante erano le lesioni» riscontrate.

Comunque, per quanto riguarda i cellulari, la polizia aveva già acquisito la copia forense del traffico telefonico delle due utenze, ma i dispositivi non erano mai stati sequestrati. Nell’intricata vicenda spunta un ennesimo elemento: un pezzo di una catenina che potrebbe essere appartenuta a Liliana; è stato trovato a terra, a pochi metri dal luogo in cui fu rinvenuto il corpo di Liliana il 5 gennaio 2022 cioè 22 giorni dopo la scomparsa, nel parco di San Giovanni a Trieste. In quel punto è stato anche trovato un blister di farmaci. A trovare entrambi gli oggetti è stata una giornalista Rai che in questi giorni è a Trieste per un approfondimento sulla vicenda. La cugina di Liliana Resinovich avrebbe riconosciuto la catenina, che, sosterrebbe, potrebbe davvero essere appartenuta alla vittima. Dei reperti è stata subito informata la Polizia scientifica, che effettuerà le analisi di rito. Occorrerà verificare se davvero la catenina era di Lilly, comparare le impronte digitali della giornalista con le altre già in possesso degli investigatori, insomma espletare tutti quei passaggi fondamentali per tentare di risalire al proprietario, visto che la zona sarà stata setacciata sin dal momento del ritrovamento del corpo. Secondo Il Piccolo, il blister avrebbe contenuto un farmaco ritirato dal mercato una trentina di anni fa.