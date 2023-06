Pregiudicato ucciso a colpi di pistola a Bari

Un pregiudicato 43enne è stato freddato con due colpi di pistola in via Napoli a Bari, la scorsa notte, alle 2 circa. L’uomo è deceduto mentre il personale sanitario, giunto sul posto, ha tentato di rianimarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, oltre al magistrato che dirige le indagini, e la Sezione Investigazioni Scientifiche per eseguire tutte le attività di sopralluogo.