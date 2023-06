Procura di Forlì: "Pactum sceleris" tra Pini e Minenna

Secondo la Procura di Forlì, tra Gianluca Pini, ex parlamentare della Lega, e Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e oggi assessore in Calabria, ci sarebbe stato un «pactum sceleris». Questa è l’ipotesi che ha portato per entrambi all’emissione di provvedimenti di custodia cautelare nell’ambito di una maxi inchiesta su casi di corruzione in Romagna.

Secondo i magistrati, a Minenna era stato promesso dal deputato di «accreditarlo all’interno della Lega in modo venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva la conferma della nomina a direttore generale dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio del governo, che effettivamente otteneva». Secondo quanto ricostruito, Minenna «accettava le promesse in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica». I pm fanno dunque riferimento «alle richieste di Pini in occasione di importazione di merce» tra cui dispositivi medici e mascherine al centro dell’inchiesta e nell’appalto poi ottenuto da Ausl Romagna.