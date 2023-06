Salvini a Roma per il cantiere della metro C: "Dalla Tav al Ponte nel 2032 rivoluzione dei trasporti"

La sirena dei cantieri segna il via ufficiale al cantiere della stazione di Piazza Venezia della Metro C. Stamattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il commissario straordinario della Linea C, Maria Lucia Conti, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e l’ad di Webuild Pietro Salini hanno spiegato il progetto di una delle stazioni più iconiche della metro di Roma, ma anche più complicata del punto di vista progettuale.

«Da milanese rischio di fare troppi complimenti per gli investimenti a Roma, poi mi chiama Sala e si lamenta... Ma è bello ora inaugurare questo cantiere di piazza Venezia. Il cronoprogramma dice che ci vorranno dieci anni, il sindaco Gualtieri punta a otto. Facciamo una media e diciamo che in nove anni finiamo tutto, e quindi il 2032 può essere rivoluzionario: la Tav, la prima auto sul ponte di Messina, il primo treno a piazza Venezia. Una rivoluzione con pochi precedenti» ha detto così il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione dell’inaugurazione del cantiere della stazione di piazza Venezia della metro C di Roma.

«Noi uniamo il passato, il presente e il futuro, non dobbiamo sederci sulle cose realizzate dai nostri padri - ha sottolineato Salvini- San Marco con il Mose, la Sicilia che senza il ponte non è collegata all’Europa. Ci sarà qualche professionista del "no" che dirà che la stazione di piazza Venezia non serve, costa troppo, non si può fare, proprio come il ponte di Messina. Non ci sono opere pubbliche che non servono». Infine, ha concluso il ministro, «qui le Soprintendenze oltre alla norma hanno per fortuna applicato il buonsenso, e purtroppo non sempre capita in Italia».