Scomparsa Kata, si cerca senza sosta: passate al setaccio le 1500 telecamere che puntano su Firenze

Per cercare Kata, la bambina peruviana di 5 anni di cui non si sa più nulla dal 10 giugno scorso, sono già al vaglio degli investigatori quasi 1.500 telecamere puntate sulle strade di Firenze. Dopo aver controllato più volte quelle nelle vicinanze di via Maragliano e via Boccherini, le due strade su cui si affaccia l’ex hotel Astor, 'casa' della bimba, ora l’attenzione si sposta su quelle collocate in un raggio più ampio della città. L’attività era stata pianificata da giorni dalla Procura: non a caso le videocamere erano già state «congelate» al fine di raccogliere i filmati in esse contenuti. La ricerca si concentra soprattutto sui giorni 10 e 11 giugno, poi si amplierà l’arco temporale.

Intanto, i carabinieri partono dall’unico dato certo: la bambina è scomparsa sabato 10 giugno dall’ex hotel Astor. Il video della telecamera di sorveglianza puntata su via Boccherini la inquadra alle 15.01 mentre rientra da sola nella struttura dopo essere stata allontanata dai compagni di gioco, poi alle 15.12 quando sale le scale interne al cortile fino al terzo piano e successivamente quando ritorna giù. Da li in poi si perdono le tracce della piccola. Quando la madre ritorna, intorno alle 15:45, nell’ex hotel, fa una doccia ed è convinta che la figlia sia in compagnia del fratellino. Ma presto scopre che non è così e, secondo quanto finora ricostruito, si mette a cercarla nell’ex albergo e per strada. Poi, alle 20, la denuncia ai carabinieri che fa scattare il protocollo di persona scomparsa. Da dodici giorni si susseguono le segnalazioni di avvistamenti della bambina che provengono da tutta Italia: sono tutte al vaglio degli investigatori perché nulla va trascurato.

«Non possiamo perdere la speranza per il ritrovamento di Kata, siamo convinti del grande lavoro che sta facendo l’arma dei carabinieri che è stata incaricata delle indagini. Le telecamere installate dal Comune, circa 1.600, sono a disposizione delle forze dell’ordine» ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite della trasmissione 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. «Per me non c'è solidarietà senza legalità - ha spiegato -. Lo Stato che deve garantire la sicurezza pubblica nelle nostre città. Bisogna fare gli sgomberi nelle prime ore di occupazione abusiva dell’immobile, è sempre stata la nostra linea». E ha aggiunto: «Dal primo giorno, dopo l'occupazione abusiva dell’ex Astor abbiamo detto che lo sgombero andava fatto subito perché altrimenti si sarebbero create una serie di difficoltà legate alla presenza di bambini donne e soggetti fragili. Ma gli sgomberi - ha concluso - non vengono decisi dalle amministrazioni comunali, sono fatti dalle autorità di pubblica sicurezza sulla base di una serie di valutazioni». Esorta a pregare per la sorte della piccola Kata, anche l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori: "È al primo posto nel nostro cuore». ha detto nel suo intervento a Montesenario per l’assemblea del clero fiorentino.