Figlio di coppia di madri riconosciuto, la gioia delle due donne: “Siamo una famiglia come tutte le altre”

Hanno «pianto di felicità», perché sono «molto contente per quello che hanno deciso i giudici», sono «una famiglia come tutte le altre». Così il legale Michele Giarratano ha descritto come la coppia di madri 30enni, che l'avvocato ha assistito in uno dei quattro procedimenti che erano in corso davanti al Tribunale di Milano, ha accolto la decisione dei giudici. Giudici che hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso della Procura milanese, che chiedeva l'annullamento della trascrizione dell’atto di riconoscimento del figlio. Il bimbo è nato lo scorso novembre con procreazione assistita in Spagna.