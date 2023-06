La scomparsa di Kata: una telecamera avrebbe registrato l'urlo di un minore

«L'urlo di una bambina, o di un bambino, immediatamente seguito dallo sbattere di uno sportello di un’auto. Lo ha registrato la telecamera di video-sorveglianza di una pizzeria, a poca distanza dall’ex Hotel Astor di Firenze».

Lo racconta un servizio in onda questa sera durante la trasmissione «Quarto Grado - Le Storie» su, in merito all’inchiesta sulla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa dal cortile dell’ex Hotel Astor, a Firenze, lo scorso 10 giugno. Il video, spiega la trasmissione, è stato recuperato e analizzato dal giornalista Giorgio Sturlese Tosi, «il quale ha anche verificato che l’orario indicato dal sistema di registrazione fosse sincronizzato con l’ora reale. Alle 17:20 di sabato 10 giugno, la telecamera del locale sito all’incrocio tra via Monteverdi e via Veracini, a tre minuti a piedi dall’ex Hotel Astor, registra un grido che squarcia il silenzio del quartiere. Sono trascorse due ore e sette minuti, da quando la piccola Kata è stata ripresa, alle 15.13, ancora all’interno dello stabile occupato. La pizzeria dista tre minuti a piedi dall’ex Hotel Astor, e 120 metri dai palazzi all’angolo tra via Monteverdi e via Boccherini, dove nei giorni scorsi gli investigatori sono entrati più volte per effettuare perquisizioni negli appartamenti e nelle cantine, interpellare tutti i residenti e verificare che la bambina non fosse stata trattenuta nell’edificio. Quarto Grado ha poi consegnato il video, e il relativo audio, ai carabinieri di Firenze che indagano per sequestro a scopo di estorsione».