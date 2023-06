Passeggero vola da un treno in corsa a 120 km orari: il video choc

Si è trattato praticamente di un miracolo: un uomo sfuggito alla morte per un soffio. La stazione ferroviaria di Shahjahanpur, nell'Uttar Pradesh, in India, è stata teatro di un'incredibile vicenda. Mentre un treno espresso sfrecciava all'interno della stazione a una velocità folle di 120 km/h, un passeggero sulla piattaforma ha immortalato un evento sconvolgente: un giovane sbalzato via dal convoglio in circostanze ancora da chiarire, un'occasione in cui l'inevitabile sembrava imminente e invece il ragazzo si è salvato.