Sedi fiorentine di Lega e FI imbrattate dai vandali: scritte offensive contro Berlusconi

Per il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, «l'unico sentimento è quello di una grande tristezza per queste persone. Insultare un morto, gioire per la sua scomparsa, bestemmiando, è indice di una bassezza umana che forse non vale neppure la pena commentare. Noto comunque che una certa area politica è incapace, oggi come 30 anni fa, di dialettica democratica e di rispetto per gli avversari, anche quando questi non ci sono più». Da Stella solidarietà «anche agli amici della Lega, per le scritte intimidatorie davanti al portone della loro sede. Non ci faremo certo intimidire da qualche vandalo».