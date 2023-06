Uccisi dalla zecca stellare a distanza di quattro ore il pilota Douglas Costa e la compagna Mariana Giordano

In Brasile, il pilota di auto da corsa Douglas Costa, 42 anni, e la sua compagna Mariana Giordano, 36 anni, sono morti a quattro ore di distanza l'uno dall'altro a causa di una malattia chiamata febbre maculosa delle Montagne Rocciose. La malattia è stata causata dal morso di una zecca particolare, chiamata zecca stellare, che è presente in Brasile. Douglas e Mariana hanno sviluppato sintomi come febbre, dolori muscolari e eruzioni cutanee dopo aver visitato una zona rurale. Nonostante i trattamenti medici, Mariana è deceduta in terapia intensiva alcuni giorni dopo essere stata ricoverata in ospedale.