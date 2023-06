Putin mai così debole, resa dei conti al Cremlino? Prigozhin è sparito nel nulla. Trovati 44 milioni di euro nel suo rifugio

Il fallito colpo di stato del leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgeny Prigozhin, rivela «vere crepe» al più alto livello dello stato russo. Lo dice il capo della diplomazia americana, Antony Blinken. Prigozhin «ha sfidato direttamente l’autorità di Putin», e questo «solleva vere domande e rivela vere crepe» ai vertici del Cremlino, ha detto il segretario di stato americano intervistato dalla Cbs. Gli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno tenuto intense consultazioni con gli alleati europei sulla crisi in Russia, ma fino a oggi si erano astenuti dal commentare direttamente gli eventi. Lo stesso Blinken ha discusso ieri della situazione in Russia con i suoi omologhi dei paesi del G7, nonché con la Polonia e la Turchia.

In un giro di trasmissioni televisive domenicali su diversi network, Blinken ha detto che è ancora «troppo presto» per speculare sull'impatto della crisi sulla Russia o sulla guerra in Ucraina. Ma «nella misura in cui l’attenzione della Russia viene deviata questo crea, credo, un ulteriore vantaggio» per l’Ucraina nel bel mezzo di un’offensiva contro le forze russe, ha detto. «E' troppo presto per sapere come andrà a finire. E’ un quadro in evoluzione», ha detto, «ma il fatto che tu abbia qualcuno dentro che mette in dubbio l’autorità di Putin e si chiede direttamente perchè ha lanciato questa aggressione all’Ucraina, di per sè è qualcosa di molto potente". «Dovevano difendere Mosca dai mercenari che loro stessi hanno creato», ha detto ancora Blinken, insistendo sul «fallimento strategico» del presidente russo in Ucraina.

Che fine ha fatto Prigozhin

A meno di 24 ore dalla ritirata da Mosca, Yevgeny Prigozhin sembra scomparso nel nulla o comunque resta in silenzio. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di andare in esilio, al momento, in Bielorussia, insieme ai suoi uomini, in un accordo mediato dal presidente Alexander Lukashenko. Tuttavia, dove si trovi in questo momento non è chiaro. Le ultime informazioni sono di ieri sera quando è emerso un video di Prigozhin che lasciava il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don dopo aver accettato di trasferirsi in Bielorussia. In base all’accordo, le accuse penali contro Prigozhin saranno ritirate, ma rimangono molte domande sui dettagli. Per quanto riguarda i combattenti della Wagner, il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che non dovranno affrontare azioni legali per aver preso parte alla marcia verso Mosca, dicendo che il Cremlino ha «sempre rispettato le loro azioni eroiche» in prima linea in Ucraina. Ma, secondo gli esperti, come per l’accordo, rimangono molte domande sul destino dei miliziani dopo la loro rivolta di breve durata.

Ben 44 milioni di euro nel suo ufficio

Da San Pietroburgo arriva la notizia che durante la perquisizione dell’Hotel Trezzini, ritenuto l’ufficio di Prigozhin, sono stati trovati contanti per il valore di 4 miliardi di rubli, circa 44 milioni di euro. Denaro che secondo Prigozhin doveva servire a pagare gli stipendi dei miliziani e i risarcimenti per i familiari. Nella stessa città baltica, davanti alla sede della Wagner l’atmosfera è calma. Dentro e intorno all’edificio, che è chiuso per la domenica, si vedono solo guardie private e agenti di polizia. Non ci sono restrizioni al traffico nelle vie adiacenti e tutte le insegne della Wagner rimangono al loro posto, sopra l’entrata e sul tetto. Un clima di normalità in contrasto con il clamore che ha accompagnato la sfida al Cremlino e, durante la scorsa notte, i cori di sostegno degli abitanti di Rostov che salutavano i miliziani in partenza dalla città, con qualcuno di loro che sparava in aria. Da lì Prigozhin è stato visto allontanarsi a bordo di un’auto prima di far perdere le sue tracce. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha assicurato che a Prigozhin e ai suoi uomini verrà garantita l’immunità in considerazione dei loro «meriti al fronte». Una concessione non da poco se si considera che, secondo diversi corrispondenti di guerra russi, non meno di 20 militari di Mosca potrebbero essere stati uccisi dalla Wagner, che avrebbe abbattuto un aereo e sei elicotteri. Irina Kuksenkova, del canale Uno della televisione russa, ha affermato che l’aereo abbattuto era un Il-22M con a bordo dieci persone, rimate uccise.

Se Prigozhin andrà in Bielorussia, non è chiaro cosa sarà dei suoi miliziani. Secondo Peskov, una parte dei 25.000 combattenti sui quali Prigozhin diceva di poter contare avrebbero rinunciato fin dall’inizio a prendere parte all’avventura e almeno loro potranno sottoscrivere i contratti per mettersi a disposizione del ministero della Difesa, una proposta che il loro capo aveva rifiutato. Degli altri non si sa nulla. Soprattutto non si sa se potranno seguire Prigozhin, e per fare cosa. Cioè rimanere in Bielorussia o spostarsi per operare in altri scenari, primi fra tutti quelli africani, dove la Wagner mantiene interessi economici importanti, soprattutto nel settore minerario. «Penso che a Prigozhin siano state date garanzie per andarsene in Africa incolume, ed è quello che lui in realtà voleva, e questo starebbe bene sia a lui che a Putin», ha detto Mikhail Khodorkovsky, l’oligarca russo diventato oppositore di Putin che vive a Londra. Ma di questo avviso non sono diversi altri analisti e oppositori. «Non credo che Putin garantirà realmente a Prigozhin l’incolumità, né che lui ci creda», ha sostenuto Yulia Latinina, ex giornalista della radio Echo di Mosca. Secondo il noto blogger dissidente ucraino Anatolii Sharii, la vendetta si abbatterà non solo sul capo ma anche sui miliziani che hanno preso parte alla marcia verso Mosca, che saranno presi «uno a uno».