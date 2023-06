Va a buttare la spazzatura e trova una donna morta, a Lecce s'indaga sulla tragica fine di una 40enne

Una donna di 40 anni è stata trovata morta ieri mattina a Lecce nel cortile interno del palazzo dove abitava, in via Del Mare. Potrebbe trattarsi di un incidente o di un gesto volontario, lo stabiliranno le indagini avviate immediatamente dalla polizia intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. Ad accorgersi del suo corpo privo di vita è stato un vicino di casa recatosi in cortile per gettare la spazzatura. La donna ha fatto un volo di quattro piani. Le indagini sono in corso.