Bimba di 3 anni giù dal balcone a Torino, chiesto l'ergastolo per il compagno della madre

La condanna all’ergastolo è stata chiesta dalla pubblica accusa al processo, celebrato in Corte d’assise a Torino, per il caso di Fatima, la bimba di 3 anni morta nel gennaio del 2022 dopo essere precipitata dal balcone di una palazzina del centro storico del capoluogo piemontese. L'imputato è Mohssine Azhar, 33 anni, compagno della madre naturale della piccina: l’uomo sostiene che si trattò di un incidente, ma la procura subalpina procede per omicidio volontario.