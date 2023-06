Turista incide il nome della fidanzata sul Colosseo, il video fa il giro del web: rischia fino a 15 mila euro di multa

Il nome della fidanzata nelle antiche mura del Colosseo inciso con un mazzo di chiavi. E' stata questa la bravata di un turista in vacanza a Roma. La vicenda che ha fatto il giro dei social attraverso un video diffuso su youtube ha scatenato le ire del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano: «Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi».

Rischia almeno quindicimila euro di multa e il carcere fino a cinque anni il giovane turista - ancora non identificato - che ha imbrattato il Colosseo incidendo con delle chiavi il nome suo e della fidanzata (Ivan+Haley 23) su una delle mura dell’Anfiteatro Flavio. Alcuni presenti avrebbero filmato la scena, presumibilmente avvenuta il 23 giugno, il video è finito sui social ed ha allertato gli agenti di polizia.