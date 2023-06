La piccola Diana morta di stenti, la nonna in aula: "La bimba era da sola a casa e Alessia mi ha detto che stava dormendo"

«Il 20 luglio le ho mandato il buongiorno e lei non mi ha risposto. Quando le ho chiesto se andasse tutto bene, mi ha detto 'sì, siamo rientrando. La bambina ieri mi ha fatto tribolare per i dentinì». Così Marina Assandri, mamma di Alessia Pifferi, testimoniando in aula nel processo a carico della figlia per l’omicidio della piccola Diana di soli 18 mesi. Solo diverse ore dopo, però, è stata informata della tragedia: «Alle 3 di pomeriggio ho ricevuto una telefonata da un’amica in comune di mia figlia. Lei mi ha chiesto se avessi sentito Alessia e se mi avesse detto qualcosa. Le ho chiesto il perchè di quella domanda. Lei è stata zitta per un momento e poi mi ha detto 'E' morta la bambina, Alessia l’ha lasciata da sola per sei giorni». La Assandri ha poi sottolineato di aver sempre avuto un «buon rapporto» con Alessia con la quale si sentiva «minimo tre volte giorno con telefonate e videochiamate».

Rispondendo alle domande del pm Francesco De Tommasi, la familiare ha ricostruito davanti alla Corte d’Assise di Milano il giorno in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita della bimba, morta di stenti, presumibilmente tra le 24 e le 48 ore prima, dopo essere stata lasciata a casa da sola per 6 giorni, mentre Pifferi si trovava a Bergamo dal compagno. Alla mamma avrebbe detto che andava al mare con la bimba e che proprio in quei giorni lei aveva male ai dentini. «È partita di giovedì - ha spiegato -, dopo tre giorni le ho telefonato una sera alle 18. Le ho chiesto di fare una videochiamata e mi ha detto che la bambina stava dormendo». Commossa, la mamma di Alessia ha poi ricordato il periodo in cui la figlia era incinta. «Ai primi mesi di gravidanza mi ha detto di non dirlo a nessuno, neanche ai familiari più stretti. Diceva 'questa è una cosa bella mia, voglio dirla iò. Le ho sempre chiesto di dirmi chi fosse il papà, ma non lo ha mai fatto». Il giorno del parto, poi, «mi ha mandato un messaggio per dirmi che ero diventata nonna - ha raccontato tra le lacrime -, e che la bambina si chiamava Diana come una principessa».

Diana era una brava bambina, era un amore. Da quel giorno ho il cuore spezzato a metà: ho perso una figlia e una nipote» ha dichiarato ancora la madre di Alessia Pifferi nel corso della deposizione nel processo in cui la figlia è imputata per l’omicidio pluriaggravato della nipote. La donna, parte civile nel processo con l’altra figlia, ha ricordato anche l’ultima interazione avuta con Alessia, risalente alla mattina in cui è stato scoperto il corpo di Diana.