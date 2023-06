Giallo su un manager italiano fermato a Mosca con mafedrone: "ha lasciato la Russia"

Ha i contorni del giallo il fermo di un manager italiano a Mosca, sabato scorso, proprio nelle ore drammatiche vissute nella capitale russa per l’ammutinamento del capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin. L’ingegnere Giovanni Di Massa, dirigente della compagnia energetica Iss International, sarebbe stato fermato per sospetto possesso di droga e subito rilasciato in attesa di processo. Ma poi ha deciso di rientrare ad Abu Dhabi, la sua sede di lavoro. Di sua iniziativa, informando le autorità italiane a cose fatte. «Era in vacanza, non sapevamo dove fosse», ha fatto sapere la sua compagnia. La notizia è stata diffusa oggi dai media russi. Il 61enne Di Massa sarebbe fermato per possesso di mefedrone. Secondo il sito Baza, l’ingegnere italiano sarebbe stato bloccato dalla polizia stradale mentre guidava un’auto aziendale in piena notte. Notandolo visibilmente nervoso, gli agenti avrebbero deciso di perquisirlo. Trovando una bustina di polvere bianca, rivelatasi poi mefedrone, precisamente 1,15 grammi.

Fonti della Farnesina hanno confermato il fermo, spiegando che il consolato generale si stava occupando del caso, ma senza aggiungere altro. «Stiamo seguendo attentamente la vicenda, vediamo quel che accade», ha poi commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La prima reazione della Iss International Spa, compagnia basata a Roma attiva dal 2004 nel mercato dell’energia e dell’oil&gas, è stata quella di «stupore» e «incredulità» per la notizia del fermo di Di Massa. «E' sempre apparso come persona ligia, attenta e gran lavoratore», ha fatto sapere il presidente e amministratore delegato Giuseppe Bellantoni. Precisando che l'ingegnere italiano non si trovava a Mosca per conto della compagnia. «Stava godendo di un periodo di ferie e, pertanto, non si trovava» nella capitale russa «per motivi di lavoro, ma personali». In seguito sono emersi altri dettagli, che hanno reso ancora più intricata la vicenda. Fonti legali della compagnia, interpellate telefonicamente dall’ANSA in serata, hanno riferito che Di Massa era a bordo di un taxi e non di un’auto aziendale al momento del fermo. Non è chiaro invece se le autorità russe gli avessero specificato che non poteva andarsene, in attesa del processo. In ogni caso, hanno fanno sapere le stesse fonti, «non gli hanno ritirato i documenti». A quel punto, l’ingegnere «è andato in albergo, ha preso i bagagli ed è andato all’aeroporto, ha fatto regolare check-in, ha preso l’aereo ed è rientrato presso la sua sede lavorativa della branch di Abu Dhabi». Quindi, verosimilmente, lo stesso giorno, o al più tardi domenica. Negli Emirati avrebbe dovuto riprendere servizio oggi. Con la società non si è sentito immediatamente perché «non pensava che ci sarebbe stata questo eco», ma alla fine si è messo in contatto con la Iss ed ha riferito la sua versione dei fatti. Il suo rientro ad Abu Dhabi, tuttavia, è stato accolto con sorpresa a Roma. Da quanto si è appreso da fonti qualificate, ha lasciato la Russia di sua iniziativa e ha informato le autorità italiane solo a cose fatte. Il manager fermato in Russia è originario di Sulmona. Nato nel 1961, si è laureato in Ingegneria nucleare all’Università La Sapienza di Roma nel 1987. Dal 2018 al 2020 ha lavorato per la compagnia cinese di infrastrutture energetiche CPECC nella regione di Amur, in Russia. In precedenza (dal 2014 al 2018) è stato project manager per Technip, azienda francese specializzata nell’ingegneria per l’industria petrolifera.

Da un anno lavora per la Iss International, con il ruolo di country manager per «coordinare le iniziative di sviluppo del business e l'esecuzione dei progetti in Medio Oriente». Proprio nella città abruzzese, amici e parenti non credono alle notizie sul possesso di droga circolate a Mosca perché - dicono - «è una persona per bene».