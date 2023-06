Auto prototipo esplosa a Napoli, muore anche il giovane tirocinante Fulvio Filace. Lunedì il decesso di Maria Vittoria Prati

E’ morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell’auto-prototipo avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli. Lo riferiscono fonti dell’ospedale Cardarelli dove il tirocinante era ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio. Lunedì scorso era morta, anche lei dopo alcuni giorni di ricovero, la ricercatrice del Cnr, Maria Vittoria Prati, di 66 anni che si trovava alla guida della vettura.

L’auto che è esplosa mentre era in marcia lungo la Tangenziale a Napoli, all’altezza dell’uscita Zona ospedaliera in direzione di Pozzuoli, era un prototipo affidato all’università di Salerno per un progetto di ricerca europeo sulla ibridizzazione dei motori. A confermarlo è l’istituto di ricerche sulla combustione del Cnr di Napoli che ha avviato una indagine interna sull'esplosione che ha coinvolto un professore e un tirocinante, entrambi in gravi condizione al centro Grandi ustionati del Cardarelli di Napoli.