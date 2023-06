Buttò la bimba di due anni dal balcone, condannato all’ergastolo

Non fu un incidente ma un omicidio. La piccola Fatima non cadde dal balcone mentre giocava, ma fu lanciata deliberatamente nel vuoto. Così la Corte di assise, a Torino, ha scritto la storia di quella sera del 13 gennaio 2022, quando la bimba, di soli 3 anni, perse la vita precipitando dal quarto piano di una palazzina nel centro storico del capoluogo piemontese. Per l’imputato, Mohssine Azhar, 35 anni, la condanna è all’ergastolo.

Fatima era la figlia di una donna, abitante dello stesso condominio, con cui Azhar (arrestato poche ore dopo la tragedia) aveva una relazione. L’uomo non ha mai negato la propria responsabilità, ma ha sempre sostenuto che non voleva uccidere la bambina: «Mi è scivolata dalle braccia mentre la lanciavo per aria. Era il 'vola-volà, un gioco che facevamo sempre e che la divertiva tantissimo». La pm Valentina Sellaroli, districando le testimonianze delle persone presenti in quel momento nell’appartamento di Azhar e avvalendosi di una serie di accertamenti tecnici, fra cui una ricostruzione in 3D dei luoghi operata dalla polizia scientifica, ha invece insistito sulla volontarietà del gesto.

La piccina, dopo un volo di venti metri, aveva toccato il suolo troppo lontano rispetto al balcone. Quel mattino Azhar era stato condannato a 8 mesi per una faccenda di droga; era arrabbiato, aveva bevuto, aveva consumato hashish e forse, in qualche modo, voleva punire la compagna per i suoi rimproveri. Gran parte del processo è ruotata intorno all’attendibilità della donna. Nei minuti successivi non sembrava arrabbiata con Azhar: le telecamere di sorveglianza la riprendono mentre si adagia a terra, accanto al corpo inerme della figlia, in preda a una crisi di ansia; in seguito si avvicina all’uomo, visibilmente sconvolto, come per cercare di consolarlo.

Dal giorno seguente, però, diventa la sua accusatrice più implacabile, confermando i sospetti della polizia. Al processo ha detto che sulle prime aveva avuto paura di parlare e che si sentiva responsabile per avere permesso a Fatima di andare a trovare Azhar. È stata creduta. «Ce l’ho fatta» ha mormorato a chi le era vicino dopo la lettura della sentenza: «Ora mia figlia può riposare in pace». «Voglio rendere onore - ha commentato il suo legale, l’avvocato Silvia Lorenzino - a questa donna dolce, semplice, che è stata messa a dura prova dall’imputato nel corso del processo ma che ha trovato il coraggio di dire come stavano le cose». «Azhar - aveva affermato il difensore, Alessandro Sena - non è quel mostro che è stato descritto. È una persona normale. E tutti dicono che il suo rapporto con Fatima era quello di un papà. Il giorno stesso le aveva regalato un peluche». Nel chiedere che fosse giudicato colpevole di omicidio colposo l'avvocato aveva citato il brano di un’intercettazione: «Non mi interessa a quanto sarò condannato. Non mi interessa più niente. Penso solo alla bambina. Dio sa qual è il mio stato d’animo».