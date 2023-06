'Ndrangheta, mega operazione in corso in Germania contro il traffico di droga. Perquisizioni a Duisburg ed Hoxter

Una mega operazione contro la 'ndrangheta è in corso in Germania con perquisizioni a Hoexter e a Duisburg, in Nord Reno Westfalia. Lo riporta la stampa tedesca facendo riferimento a un comunicato congiunto della procura di Paderborn e della questura di Bielefeld. Agenti di polizia hanno fatto un’irruzione in una pizzeria di Hoxter, sospettata di essere coinvolta in un traffico di droga. Altre perquisizioni hanno riguardato Duisburg e Kassel. «La Procura di Paderborn sta conducendo indagini sul traffico di stupefacenti, gestito da sospetti membri della mafia italiana», si legge nel comunicato.