Brozovic-Al Nassr, clamoroso stop della trattativa: “Gli arabi mettono sul piatto 10 milioni in meno e lui vuole una buonuscita”

Secondo le informazioni attuali fornite da Sky, la trattativa per il trasferimento del centrocampista croato al club saudita è attualmente bloccata. L'Al Nassr ha richiesto all'Inter di modificare le condizioni dell'affare Brozovic, il che ha portato a un cambiamento dell'offerta da parte della squadra araba: da 23 milioni di euro a 13 milioni più 2 milioni di bonus. Questa nuova proposta è stata naturalmente respinta dai nerazzurri, che hanno di conseguenza fermato l'operazione. La situazione è in continua evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti.