Ladri nella villetta di Zielinski: portati via soldi, gioielli e magliette

E’ passata l’euforia scudetto, ed è tornata la criminalità. Da idoli a prede. Nel mirino dei banditi è finito il centrosinistra del Napoli Piotr Zielinski. I carabinieri sono intervenuti in via Ripuaria, tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano, per un furto. Qualcuno si era introdotto nella villetta del calciatore approfittando della sua assenza. Secondo un primo inventario, hanno rubato soldi in contanti, oggetti preziosi, magliette da collezione e anche l’auto che era parcheggiata nel cortile. Il veicolo è stato poi ritrovato grazie al satellitare. Era stato abbandonato. Le prime indagini dei militari dell’Arma si stanno concentrando su un gruppo di slavi dediti a furti nelle abitazione in quell'area.