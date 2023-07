Scomparsa di Kata a Firenze, affondo di Renzi contro la Procura: “Cosa ha aspettato prima di agire?”

«Altro che lo stadio e le carte bollate, in questa città la Procura pensi a sgomberare gli immobili in tempo, perché hanno aspettato una settimana per l’ex Astor, cosa avevano da fare? Se c'è una richiesta della Digos e del Comune bisogna intervenire. La Procura fiorentina ha sbagliato nel settembre 2022 e poi, quando il 10 giugno sparisce Kata, perché ha aspettato? Si tratta di una responsabilità atroce». Così il senatore e leader di Iv, Matteo Renzi, commentando la vicenda di Kata durante una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. «C'è un ex hotel occupato - aggiunge Renzi - dove scompaiono i bambini, siamo ormai in una città che non si riconosce più».