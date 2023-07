Brescia, dipendente Rai muore a 45 anni dopo intervento ai denti, la moglie sgomenta: “Non riesco a crederci”

Un 45enne, dipendente della Rai a Bolzano, è morto tre giorni dopo un intervento odontoiatrico a Brescia al termine del quale aveva perso conoscenza. Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia, l’uomo, una volta terminato l’effetto della sedazione, in uno studio dentistico della città, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale dove è morto nel reparto di rianimazione. I carabinieri dei Nas hanno già sequestrato la cartella clinica su disposizione della Procura.

«Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto», ha detto la moglie dell’uomo.