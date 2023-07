Fiordaliso operata d'urgenza per peritonite. "Sto bene, torno presto"

Fiordaliso è stata operata d’urgenza per una peritonite . Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un post sui social. Fiordaliso ha pubblicato una foto dal letto d'ospedale con una mascherina sul viso: "L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto… peggio per voi. Comunque, alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i giovani” ha ironizzato.

"Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto Non facciamoci mancare nulla", così Fiordaliso con una foto e un messaggio su Instagram ha fatto sapere cosa le stava capitando. E non sono mancati i like e i messaggi di incoraggiamento da parte dei fan e delle amiche cantanti come, ad esempio, Laura Pausini. "Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte", ha scritto la cantante romagnola. Rita Dalla Chiesa ha aggiunto: “Fiordaaaa un abbraccio, certo che sarebbe stato meglio un sushi insieme”. Tra gli altri ecco like di Mietta, di Enzo Salvi, di Nina Soldano, Paola Perego, Patrizia Rossetti, mentre Marco Carta le ha scritto: "E’ successo anche a me! Vedrai che ti rimetterai presto".