La 23enne Brenda Cuomo scomparsa nel nulla, apprensione a Salerno. Ricerche e appelli sui social

Non si hanno più notizie da ieri di una ragazza di 23 anni residente nella frazione Capriglia di Pellezzano, comune confinante con Salerno. La giovane, Brenda Cuomo, secondo quanto si è appreso, si sarebbe allontanata a bordo della propria autovettura, un’utilitaria bianca che non è dotata di geolocalizzatore, senza portare con sè il cellulare, lasciato a casa. L’ultimo contatto telefonico la 23enne l’ha avuto con la madre, ieri alle 14.30. La mamma, in serata, rientrando a casa e non trovando la figlia, ha lanciato l’allarme. E’ stata presentata denuncia di scomparsa ai carabinieri, che hanno attivato la macchina delle ricerche.

Tantissimi sono gli appelli che in queste ore si susseguono sui social. Tra questi, anche quello del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che scrive: «Abbiamo appreso da poco della presunta scomparsa di una ragazza, Brenda Cuomo, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020» e fa sapere che «come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile «S. Maria delle Grazie» e con tutte le forze dell’ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza conclude - che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento».