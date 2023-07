Lite in discoteca tra fratelli a Bergamo, muore Gianluca Maffeis. L'altro è accusato di tentato omicidio

Gianluca Maffeis, un uomo di 31 anni, è deceduto nel pomeriggio di ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Seriate, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dal mattino di domenica. L'uomo era entrato in coma a seguito di una violenta lite con suo fratello minore, Lorenzo, nella loro casa a Mozzo, in provincia di Bergamo. Attualmente il 26enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi a seguito della morte del fratello. Sarà eseguita un'autopsia sul corpo del 31enne.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due fratelli Maffeis avrebbero iniziato a litigare in una discoteca a Seriate e successivamente la lite sarebbe proseguita a casa, sfociando in una violenta colluttazione. Durante lo scontro, Lorenzo ha riportato lesioni e fratture alla mano e al naso.

Nell'interrogatorio di ieri, condotto dalla gip Maria Beatrice Parati, il 26enne ha sostenuto di essersi difeso dall'aggressione del fratello maggiore. Anche il suo avvocato ha ribadito che Lorenzo ha agitato unicamente in legittima difesa.